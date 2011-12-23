〔背景资料〕中国已签署的双边本币互换协议一览表

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透12月23日电---中国人民银行周四晚间称,经国务院批准,与泰国银行周四在曼谷签署了中泰双边本币互换协议,互换规模为700亿元人民币/3,200亿泰铢,有效期三年,经双方同意可以展期.
稍早,中国已分别与韩国和香港续签了货币互换协议,规模均较前一期倍增.
自2008年末以来,中国已与13个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程.
签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在两边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利於双边贸易的发展.
以下为上述十三项协议的具体内容:
夥伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年)
泰国 700 22/12/2011 3
香港 4,000 22/11/2011 3
韩国 3,600 26/10/2011 3
哈萨克斯坦 70 13/06/2011 3
蒙古国 50 06/05/2011 3
乌兹别克斯坦 7 19/04/2011 3
新西兰 250 18/04/2011 3
新加坡 1,500 23/07/2010 3
冰岛 35 09/06/2010 3
阿根廷 700 02/04/2009 3
印尼 1,000 23/03/2009 3
白俄罗斯 200 11/03/2009 3
马来西亚 800 08/02/2009 3
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合计 12,912
注:中国与香港於2009年1月20日首度签署货币互换协议,当时规模为2,000元人民币.与韩国在2008年12月12日首度签署货币互换协议,规模为1,800元. (完)
--整理 宿泱韫; 审校 黄凯
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r