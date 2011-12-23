〔背景资料〕中国已签署的双边本币互换协议一览表

路透12月23日电---中国人民银行周四晚间称,经国务院批准,与泰国银行周四在曼谷签署了中泰双边本币互换协议,互换规模为700亿元人民币/3,200亿泰铢,有效期三年,经双方同意可以展期.

稍早,中国已分别与韩国和香港续签了货币互换协议,规模均较前一期倍增.

自2008年末以来,中国已与13个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程.

签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在两边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利於双边贸易的发展.

以下为上述十三项协议的具体内容:

夥伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年)

泰国 700 22/12/2011 3

香港 4,000 22/11/2011 3

韩国 3,600 26/10/2011 3

哈萨克斯坦 70 13/06/2011 3

蒙古国 50 06/05/2011 3

乌兹别克斯坦 7 19/04/2011 3

新西兰 250 18/04/2011 3

新加坡 1,500 23/07/2010 3

冰岛 35 09/06/2010 3

阿根廷 700 02/04/2009 3

印尼 1,000 23/03/2009 3

白俄罗斯 200 11/03/2009 3

马来西亚 800 08/02/2009 3

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合计 12,912

注:中国与香港於2009年1月20日首度签署货币互换协议,当时规模为2,000元人民币.与韩国在2008年12月12日首度签署货币互换协议,规模为1,800元. (完)