〔中国农业〕密切关注香港禽流感疫情,内地尚未发生--农业部

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透北京12月23日电---在香港确认发现禽流感病毒後,中国农业部周四表示,内地禽流感疫情平稳,近期未接到禽流感疫情报告,将密切关注香港禽流感疫情态势,部署针对性防控工作.
农业部在其官网发布消息称,近日香港在野鸟和死亡家禽中检出H5N1高致病性禽流感病毒,为此农业部再次下发通知,对禽流感等重大动物疫病防控工作进行部署,确保元旦、春节期间动物卫生和动物源性食品安全.
农业部将密切跟踪病毒分布和变异情况,加强重点省份防范工作,要求广州、深圳等香港周边城市畜牧兽医部门加强禽流感监测.
此外,还将强化应急准备,及时与出入境检疫检验部门联系,保持信息沟通,防止疫情传入.
本周稍早香港政府宣布,提升本港禽流感应变级别至严重级别,并将於周三销毁长沙湾临时家禽批发市场逾1.7万只家禽.
浏览原文,点选农业部网站链接:(here) (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r