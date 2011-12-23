《全球主要国家债券发行预告》--12月23日-12月30日

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月23日(五)
罗马--意大利财政部公布将於12月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu)规模细节.
12月26日(一)
主要国家暂无发债计划.
12月27日(二)
巴黎--(取消)法国标售国库券(BTF)(1350).
华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.
12月28日(三)
罗马--意大利财政部标售BOT短期债券,认购於1000GMT截止.
罗马--意大利财政部标售CTZ零息债券,认购於1000GMT截止.
华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.
12月29日(四)
罗马--意大利财政部标售:第三批票息6.0%、2014年11月15日到期的三年期BTP固息债券;第九批票息5.0%、2022年3月1日到期的10年期BTP固息债券.第11批2018年4月15日到期的欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu);第15批票息4.75%、2021年9月1日到期的10年期BTP固息债券.认购於1000GMT截止.
12月30日(五)
主要国家暂无发债计划.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r