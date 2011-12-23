《中国报摘》--其他报纸重要消息12月23日(I)

**上海证券报**

--2012年全年保障性安居工程开工总量基本确定为700万套,竣工总量确定为400万套.住建部权威专家指出,资金压力是保障房建设的"拦路虎".

--新闻出版总署出版产业发展司司长范卫平指出,未来将重点推进三类出版企业上市,包括推动数字出版,网络出版,手机出版等战略性新兴企业的骨干企业;外向型的骨干新闻出版企业;现代出版物市场体系及现代传播体系的骨干企业.

--除民生银行(1988.HK)(600016.SS)和兴业银行(601166.SS)共计800亿元人民币小微金融债即将发行外,目前还有浦发银行(600000.SS)300亿,深发展(000001.SZ)300亿,北京银行(601169.SS)300亿等多家银行,共计超过1,500亿元小微金融债拟申请或已进入申请发行阶段.

**人民日报**

--今年环评审批卡住三十九个大项目,全国八成以上铅蓄电池企业被关闭或停产.

--12月22日凌晨3时30分左右,四川油气田邛崃1号井发生井喷事故.目前事故已造成四人受伤,1人失踪,发生井喷的1号井火势已得到基本控制,现场开始清障.

--交通运输部对外公布,2012年春运全国道路的旅客运输量预计为28.45亿人次,这个数字相当於前一年春运公路、水路、民航的总运量.

--国内最大的程序员网站CSDN网站21日被曝600万用户的数据库信息被黑客公开,随後网上出现嘟嘟牛、7K7K、多玩网、178游戏网等多家网站也出现用户数据库泄露的消息.

--今年以来,国家出台了一系列结构性减税政策,其密集程度前所未有.今年9至12月份因实施个税新税法相应增加居民可支配收入约600多亿元,减税力度超过预期.

--天津股权投资基金协会发布了相关从业行为准则.这也是全国首部股权投资基金业从业行为准则.准则要求从业机构及从业人员只能以私募方式向具有风险识别和承受能力的特定对象募集资金;不得通过公开方式直接或间接向不特定对象进行推介;同时不以任何方式向投资者承诺确保收回投资本金或者固定收益.

**第一财经日报**

--渤海银行南京分行一宗超亿元贷款,成为南京宇扬集团董事长杨军失踪时卷走的巨款之一.目前江苏银监局已派出工作组,调查该行向宇扬集团发放的贷款.

--财政部下发通知,对因中国邮政下属邮政速递业务重组改制而产生的资产转移免征增值税和营业税,这将降低中国邮政分拆速递物流业务上市的重组成本.

**21世纪经济报 道**

--消息人士透露,海航集团已放弃收购贵州醇酒厂,因对其15亿的评估价值并不认可,"豆奶大王"维维集团已开始考察贵州醇.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/沈燕; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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