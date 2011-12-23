〔韩国汇市〕韩元兑美元因美国经济数据乐观而走高,公债持稳

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
路透首尔12月23日电---韩元兑美元周五上升,因美国经济数据表现乐观,助燃了经济复苏的希望,并提振投资者的风险偏好.
0010GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,151.0,周四本地市场收盘为1,156.2.
三年期公债期货3月合约KTBc1持平於104.54.
0010GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,151.0 1,156.2
日圆/韩元JPYKRW=R 14.7033/160 14.7983/8149
韩国公债期货KTBc1* 104.54 104.54
韩国综合股价指数.KS11 1,861.90 1,847.49
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8