〔中国个股〕宝石拟定向增发A股筹资50亿元,建设平板显示玻璃基板

路透上海12月23日电---石家庄宝石电子玻璃股份有限公司(000413.SZ)(200413.SZ)周五刊登公告称,拟向实际控制人东旭集团等机构投资者定向增发不超过4亿股,计划募集资金不超过50.44亿元人民币,拟全部投向芜湖东旭光电科技公司的平板显示玻璃基板项目.

公告指出,东旭集团认购股票数量为本次发行量的25-29%,定向增发价格不低於每股12.61元.募集资金用於在芜湖建设10条第六代TFT-LCD(薄膜电晶体液晶显示器)玻璃基板项目,项目总投资75.77亿元.

目前东旭集团持有宝石的控股股东宝石集团70%股权,宝石集团持有上市公司28.93%股份.

目前全球只有美国的康宁(GLW.N)、日本的旭硝子、电气硝子、Avanstrate(原NHT)和国内的东旭集团、彩虹股份(600707.SS)等在内的少数企业掌握了平板显示玻璃基板的全套生产技术.目前康宁占据全球市场的半壁江山,旭硝子和电气硝子排名二三位.

东旭集团及东旭光电在郑州、石家庄、成都等地设立了相关公司,已建和在建的4.5代及5代液晶玻璃基板生产线共9条.

宝石A自12月2日起因筹划增发事宜而停牌,上一交易日收报14.73元.(完)