〔中国个股〕宝石拟定向增发A股筹资50亿元,建设平板显示玻璃基板

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透上海12月23日电---石家庄宝石电子玻璃股份有限公司(000413.SZ)(200413.SZ)周五刊登公告称,拟向实际控制人东旭集团等机构投资者定向增发不超过4亿股,计划募集资金不超过50.44亿元人民币,拟全部投向芜湖东旭光电科技公司的平板显示玻璃基板项目.
公告指出,东旭集团认购股票数量为本次发行量的25-29%,定向增发价格不低於每股12.61元.募集资金用於在芜湖建设10条第六代TFT-LCD(薄膜电晶体液晶显示器)玻璃基板项目,项目总投资75.77亿元.
目前东旭集团持有宝石的控股股东宝石集团70%股权,宝石集团持有上市公司28.93%股份.
目前全球只有美国的康宁(GLW.N)、日本的旭硝子、电气硝子、Avanstrate(原NHT)和国内的东旭集团、彩虹股份(600707.SS)等在内的少数企业掌握了平板显示玻璃基板的全套生产技术.目前康宁占据全球市场的半壁江山,旭硝子和电气硝子排名二三位.
东旭集团及东旭光电在郑州、石家庄、成都等地设立了相关公司,已建和在建的4.5代及5代液晶玻璃基板生产线共9条.
宝石A自12月2日起因筹划增发事宜而停牌,上一交易日收报14.73元.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r