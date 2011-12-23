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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 09:08 BJT

〔企业并购〕中投公司以2.4亿美元收购南非Shanduka的25%股权

路透约翰内斯堡12月22日电---中国主权财富基金--中国投资公司(CIC)[CIC.UL]已经收购南非Shanduka Group 25%的股权,这是中投最新一笔投资,希望在非洲资源领域进一步扩张.

Shanduka在声明中表示,中投公司为此支付了20亿南非兰特(约合2.4亿美元).

Shanduka是一家未上市的投资控股公司,涉足煤矿及其它领域.其董事长Cyril Ramaphosa与南非执政党非洲人国民大会(African National Congress)关系密切.

中投公司收购的这部分股权主要来自现有股东Old Mutual Private Equity(OML.L) (OMLJ.J)及南非投资银行和资产管理公司Investec(INLJ.J).(完)

--编译 王兴亚;审校 程琳

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