〔企业并购〕中投公司以2.4亿美元收购南非Shanduka的25%股权

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透约翰内斯堡12月22日电---中国主权财富基金--中国投资公司(CIC)[CIC.UL]已经收购南非Shanduka Group 25%的股权,这是中投最新一笔投资,希望在非洲资源领域进一步扩张.
Shanduka在声明中表示,中投公司为此支付了20亿南非兰特(约合2.4亿美元).
Shanduka是一家未上市的投资控股公司,涉足煤矿及其它领域.其董事长Cyril Ramaphosa与南非执政党非洲人国民大会(African National Congress)关系密切.
中投公司收购的这部分股权主要来自现有股东Old Mutual Private Equity(OML.L) (OMLJ.J)及南非投资银行和资产管理公司Investec(INLJ.J).(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r