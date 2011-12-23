俄总统发国情咨文 吁彻底改革政体

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月22日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫周四呼吁对俄政体进行彻底改革，以缓和抗议者情绪。稍早的俄罗斯杜马选举结束後爆发了普京执政12年来规模最大的示威活动。
在发表总统任期内最後一次国情咨文中，梅德韦杰夫列出政府放权计划，包括恢复地区行政长官选举，允许国家杜马半数席位在地方直选。
反对派则认为，这不过是其卸任前的空头支票。
46岁的梅德韦杰夫称：“俄罗斯目前处於发展的新阶段，我支持总理普京的最初提议，建议对政体进行全面改革。”
“我想说，我听到讨论需要变革的人士的声音，我表示理解。我们需要向活跃的市民提供合法机会，参与政治。”
这些举措旨在回应抗议者呼吁变革的要求。数以万计的示威者抗议称，12月4日的杜马选举存在舞弊行为，但梅德韦杰夫和普京均未回应其重新计票选举的要求。
克里姆林宫一名幕僚称，上述提议未来几天将递交国家杜马。这表明，俄领导层已意识到国内情绪有变，必须采取行动，让抗议者满意。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r