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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 08:46 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--12月23日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
  12/26     深     博彦科技   002649       2,500        *22.00       *39.86     西南证券 12/29
  12/26     深     加加食品   002650       4,000        *30.00       *40.54     东兴证券 12/29
  12/26     深     利君股份   002651       4,100        *25.00       *17.61     广发证券 12/29
  12/27     深     苏交科     300284    不超过6,000       --           --       中信建投 12/30
  12/28     深     温州宏丰   300283    不超过1,771       --           --       中德证券 1/4/2012
 *1/4/2012  深     国瓷材料   300285    不超过1,560       --           --       招商证券 1/9/2012
 *1/4/2012  深     安科瑞     300286      不超过867       --           --       日信证券 1/9/2012

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日         
   --    深     卫星石化    002648         --           40.00        26.14     国信证券
   --    深     宏磊股份    002647         --           12.80        30.84     民族证券
   --    深     南通锻压    300280         --           11.00        34.38     海通证券
   --    深     金明精机    300281         --           25.00        44.42     广发证券
   --    深     汇冠股份    300282         --           17.20        32.45     长城证券
   --    深     和晶科技    300279         --           15.60        31.33     申银万国 12/23

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 周晓峰; 审校 丁淑琴

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