《中国已公布新股发行上市日程表》--12月23日

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 12/26 深 博彦科技 002649 2,500 *22.00 *39.86 西南证券 12/29 12/26 深 加加食品 002650 4,000 *30.00 *40.54 东兴证券 12/29 12/26 深 利君股份 002651 4,100 *25.00 *17.61 广发证券 12/29 12/27 深 苏交科 300284 不超过6,000 -- -- 中信建投 12/30 12/28 深 温州宏丰 300283 不超过1,771 -- -- 中德证券 1/4/2012 *1/4/2012 深 国瓷材料 300285 不超过1,560 -- -- 招商证券 1/9/2012 *1/4/2012 深 安科瑞 300286 不超过867 -- -- 日信证券 1/9/2012 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 卫星石化 002648 -- 40.00 26.14 国信证券 -- 深 宏磊股份 002647 -- 12.80 30.84 民族证券 -- 深 南通锻压 300280 -- 11.00 34.38 海通证券 -- 深 金明精机 300281 -- 25.00 44.42 广发证券 -- 深 汇冠股份 300282 -- 17.20 32.45 长城证券 -- 深 和晶科技 300279 -- 15.60 31.33 申银万国 12/23 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 周晓峰; 审校 丁淑琴
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r