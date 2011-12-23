〔美国债市〕ABS市场依然淡静,CMBS利差缩至8月初来最窄

IFR纽约12月22日电---分析机构发表评论称,美国资产担保证券(ABS)市场依然淡静,而商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)市场在假期前夕出现一些利差缩窄.

Trepp周四的每日更新数据显示,尽管CMBS涨幅不及周二,但利差已经跌至8月初以来最窄.legacy super seniors利差周二缩窄6-8个基点.

指标GSMS 2007-GG10 A4债券周四收窄4个基点,较互换利差为282基点.此乃GG10债券自8月3日以来最窄水平.

其它方面,惠誉评级在周四上午公布,TruPS担保债务凭证(CDO)的银行违约率上升0.09%,至16.71%;而新延期还款率从15.92%下滑0.06%至15.42%.

延期还款率下降主因三家银行将其TruPS CDO从迟付状态转变为违约.在担保的七宗CDO中,11月违约额总计3,350万美元.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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