〔中港个股〕中国国航称获控股股东增持A股,後者计划一年内继续增持

路透上海12月23日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周五公告称,公司控股股东中国航空集团日前增持公司股份,并计划未来12个月内继续通过二级市场增持.

公告显示,中航集团於周三(21日)增持了公司1,382万股A股,占公司已发行总股本的0.11%;增持後中航集团直接或间接持有公司股份66.49亿股,约占本公司已发行总股份的51.57%.

中国国航并称,中航集团计划未来12个月内,以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%(含本轮首次增持已增持的股份).

中航集团并承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的中国国航股份.

中国国航周四收报6.22元,最近一个月累计下跌14.08%.(完)

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