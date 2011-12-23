〔中港个股〕中国国航称获控股股东增持A股,後者计划一年内继续增持

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透上海12月23日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周五公告称,公司控股股东中国航空集团日前增持公司股份,并计划未来12个月内继续通过二级市场增持.
公告显示,中航集团於周三(21日)增持了公司1,382万股A股,占公司已发行总股本的0.11%;增持後中航集团直接或间接持有公司股份66.49亿股,约占本公司已发行总股份的51.57%.
中国国航并称,中航集团计划未来12个月内,以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%(含本轮首次增持已增持的股份).
中航集团并承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的中国国航股份.
中国国航周四收报6.22元,最近一个月累计下跌14.08%.(完)
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--发稿 曾菱; 审校 黄凯
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r