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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 09:01 BJT

〔国际油市〕美国原油期货守在99美元上方,因供应存在风险

路透新加坡12月23日电---美国原油期货周五在亚洲市场盘初守在每桶99美元上方,因市场担心主要产油国伊朗和伊拉克形势有可能导致供应中断.

乐观的美国经济数据亦支撑油价,初请失业金人数和消费者信心数据好於预期表明,这个世界最大的石油消费国的经济成长正在加速.

0013GMT,美国原油期货2月合约CLc1下降0.15美元,报每桶99.38美元,此前连续四日上升.周四上涨0.86美元,结算价报99.53美元.

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