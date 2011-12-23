《中国股市盘前看点》--12月23日

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--意大利12月消费者信心指数
--美国11月新屋销售.
**宏观经济和政策面**
--首批人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点机构出炉.中国证券报周五报导称,包括华夏基金等在内的九家基金管理公司,已获得证监会核准批复RQFII业务资格,已有华安基金等数家基金公司上报或拟上报产品申请.[ID:nCN1303614]
**重点行业和公司**
--住建部已和各地方政府签订明年保障房建设"军令状",开工总量基本确定在700万套,竣工总量确定为400万套.[ID:nCN1303596]
--长江三峡集团(600900.SS)在葡萄牙公用事业公司EDP(EDP.LS)股权竞购战中胜出,将支付27亿欧元(35亿美元)收购後者21%的股权.[ID:nCN1303500]
--兖州煤业(600188.SS)计划将其澳洲子公司与Gloucester CoalGCL.AX合并,交易价值7亿澳元,这将组建澳洲最大上市煤业公司之一.[ID:nCN1303308]
--国电电力(600795.SS)在二级市场出售国电南端(600406.SS)5%股权,初步测算,预计将增加公司2011年度投资收益14亿元人民币左右.
--中国铝业(601600.SS)母公司中铝公司前11个月实现利润约30亿元.
**海外动向**
--美国股市周四收涨,推动标普500指数接近年内平盘,因美国一周初请失业金人数再次下降,直指劳工市场进一步改善.道琼工业指数收涨61.91点,或0.51%,至12,169.65点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC前期支撑2,300点现已变成上方阻力,而下档支撑可关注2,000点整数关口.(完)
--整理 周晓峰; 审校 丁淑琴
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r