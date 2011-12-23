更正:〔欧洲金融〕ESRB警告称金融市场面临的压力增加(更新版)

(更正:因译文有误,内文倒数第二段应为近"5,000亿欧元",非"5,000万欧元")

(新增更多细节、引语及背景)

* ESRB称危险恶化,呼吁EFSF资金到位且正常运转

* 敦促银行业不要以削减借款来实现去杠杆化

* 银行业韧性需加强

路透法兰克福12月22日电---欧洲系统风险委员会(ESRB)周四表示,欧洲金融系统面临的危险在持续恶化,其并敦促欧元区尽快落实欧洲金融稳定机构(EFSF)的救援资金并开始运转.

ESRB指出,欧元区债市面临的困境及欧洲银行业缺乏信心使得该地区面临的风险更为严重.

"整体状况每况愈下,因主权风险及金融体系韧性不确定之间的负面关联强化,且成长前景恶化."ESRB在一份声明中指出.

"对於各央行的依赖增加,且金融压力正蔓延至实体经济的迹象增多."

ESRB补充道,需要改善金融系统的韧性,并呼吁银行业者增强资产负债表,但要在不停止放贷的情况下进行.

ESRB副主席金恩(Mervyn King)表示,"严格执行欧洲银行业管理局准则,以避免无序或过度进行去杠杆化操作,或可支持信贷供应以及向实体经济提供金融服务."

"达到9%的核心一级资本充足率应主要通过增加资本来实现,也可凭借限制支出来进行."

他接着表示,需解决导致银行间拆借市场冻结的诸多问题.ESRB也会关注这些问题,其并敦促欧元区完成本月稍早欧盟峰会上达成的协议.

**欧元末日尚远**

由央行官员和金融机构组成的ESRB,旨在宏观把握欧洲经济形势,并发掘新问题,以供相关当局采取应对措施.

出人意料的是,ESRB主席德拉吉并未在会後新闻发布会上露脸,而且没有给出解释.代替他出席的英国央行总裁金恩回答了有关欧元是否可能难以生存的问题.

他说道:"我记得当我还是学生的时候,在去往伦敦中心途中看到主要购物街上站着一个带广告牌的男人,牌子上写着:世界末日不远了.有趣的是,20年之後,他还在那里."

金恩和EBA主席恩瑞亚(Andrea Enria)称,银行业者不要为了达到减债目标而收紧企业和消费者贷款,这一点至关重要.

他们亦强调说,欧洲央行和英国央行给银行业者提供担保及低息融资的相关措施十分重要.欧洲央行周三向银行业者提供了近5,000亿欧元的贷款,这是ECB支撑银行系统的最新动作.

金恩亦称,欧元解体的想法十分荒谬,但总的来说,银行业者需准备应付一切情形.(完)