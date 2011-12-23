〔全球贵金属〕流入黄金ETF的黄金数量减少逾半,明年也不太可能反弹

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透伦敦12月22日电---路透数据显示,流入黄金上市交易基金(ETF)的黄金数量今年减少逾半,明年也不太可能反弹,因人们对其他资产的兴趣增强.在金融危机期间,黄金ETF帮助大幅提升了黄金需求.
对实物金条和金币等产品的销售可能将强劲支撑黄金需求,由於实物黄金仍被视为财富保值的良好手段,虽然不太可能出现大举抛售ETF的情况,但分析师称新买盘或许较为迟滞.
路透数据显示,截至12月21日,今年流入路透追踪的八种产品的黄金数量为434万盎司,远低於上年全年的990万盎司.(完)
--编译 于春红;审校 吴云凌
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r