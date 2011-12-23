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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 09:25 BJT

〔全球贵金属〕流入黄金ETF的黄金数量减少逾半,明年也不太可能反弹

路透伦敦12月22日电---路透数据显示,流入黄金上市交易基金(ETF)的黄金数量今年减少逾半,明年也不太可能反弹,因人们对其他资产的兴趣增强.在金融危机期间,黄金ETF帮助大幅提升了黄金需求.

对实物金条和金币等产品的销售可能将强劲支撑黄金需求,由於实物黄金仍被视为财富保值的良好手段,虽然不太可能出现大举抛售ETF的情况,但分析师称新买盘或许较为迟滞.

路透数据显示,截至12月21日,今年流入路透追踪的八种产品的黄金数量为434万盎司,远低於上年全年的990万盎司.(完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

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