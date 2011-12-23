版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 11:44 BJT

〔中国货币市场〕14天回购利率小幅上涨,下周七天品种成焦点

路透上海12月23日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘14天品种利率继续受制於跨年因素小幅上涨,隔夜、七天期利率则保持平稳.预计下周市场资金需求将出现结构性调整,七天期品种利率存在上行压力.

"下周七天(利率)是个关键点,可能会再弹一波上去,"上海一银行交易员认为.

目前只有14天期资金具备跨年作用,更易受到追捧.他预计,下周七天期资金能实现跨年,需求量的增大将推升利率定位.而隔夜品种则有望保持3%左右的水平.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9420 2.9401 0.19 2,510.38

七天CN7DRP=CFXS 3.7382 3.7678 -2.96 513.17

14天CN14DRP=CFXS 5.4779 5.2779 20.00 279.45

-------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9407 2.9393 0.14 680.47

七天CHICNY7D=CFXS 3.7496 3.8026 -5.30 180.50

============================================================================

(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐