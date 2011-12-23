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货币新闻 | 2011年 12月 23日 星期五 09:22 BJT

〔新加坡个股〕来宝集团涨2.1%,此前旗下GLOUCESTER 被兖州煤业并购

路透新加坡12月23日电---新加坡来宝集团(NOBG.SI)股价周五盘初涨2.1%,此前旗下GLOUCESTER COALGCL.AX被中国兖州煤业并购.(完)

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