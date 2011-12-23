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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 09:19 BJT

〔中国个股〕国电电力称已售国电南瑞累计5%股权,投资收益约14亿元

路透上海12月23日电---中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周五公告称,公司今年8月至今已出售国电南瑞(600406.SS)股票4,353.78万股,累计达其总股本的5%,预计将增加公司本年度投资收益约14亿元人民币.

公告并称,出售後公司尚持有国电南瑞6,245.24万股,占国电南瑞总股本的5.95%.

国电电力周四收报2.67元,最近三个月累计涨11.7%;国电南瑞周四收报32.44元,最近一个月累计跌幅达5.8%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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