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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 09:15 BJT

〔全球金市〕金价持稳,因美国经济数据乐观但欧债危机打压人气

路透新加坡12月23日电---金价周五持稳,从微涨的股市中寻求指引,此前乐观的美国经济数据令投资者备受鼓舞,而挥之不去的欧债危机打压市场人气.

0036GMT,现货金XAU=微升0.1%,报每盎司1,607.89美元,本周料将上升0.5%.

美国期金GCcv1几无变动,报1,610.20美元.

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