〔突发事件〕新西兰基督城附近发生里氏5.9级地震--美国地质调查局

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
路透12月23日电---美国地质调查局称,周五新西兰基督城附近发生里氏5.9级地震,但目前尚未接到有关损失或伤亡的报告.
10个月前,同一地区曾发生里氏6.3级地震,造成约180人死亡.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8