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货币新闻 | 2011年 12月 23日 星期五 09:25 BJT

〔突发事件〕新西兰基督城附近发生里氏5.9级地震--美国地质调查局

路透12月23日电---美国地质调查局称,周五新西兰基督城附近发生里氏5.9级地震,但目前尚未接到有关损失或伤亡的报告.

10个月前,同一地区曾发生里氏6.3级地震,造成约180人死亡.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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