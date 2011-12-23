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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 09:20 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货大涨後略有回调,关注作物天气风险

路透悉尼12月23日电---美国谷物期货周五在亚洲盘初下滑,继此前假期前大涨後略有回调.由於担心南美重新迎来不利作物的天气,市场之前曾大涨.

澳洲联邦银行(CBA)大宗商品分析师Luke Mathews说,进入明年,天气风险可能继续支撑市场.

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