〔全球经济〕G20国家或已做好向欧洲提供一些帮助的准备--加拿大财长(更新版)

(新增细节)

* 若有援助需要,G20不会坐视不理--加拿大

* 加财长并未说明具体可能给予什麽援助

路透渥太华12月22日电---加拿大财长费海提周四表示,20国集团(G20)国家感觉可能需要向欧洲提供"一些帮助",以避免欧元区的解体.

他在对加拿大广播公司(Canadian Broadcasting Corp)发表讲话时并未对上述说法给予具体说明.在之前的讲话中他称,欧洲的情况有可能演变成一场非常严重的危机,并批评欧元区国家没有采取足够的举措来给予应对.

他认为,欧元区主要国家将不得不动用纳税人的钱来充实部分银行的资本.

他补充说:"这并不能让全世界和G20国家置身事外,我的确和其它G20国家的财长讨论过.全球有一种感觉,如果最终需要我们以某种方式提供一些帮助,我们不会坐视不理,因为欧元区解体会产生全球性的後果."

费海提认为欧洲将不得不把大部分资源用在解决危机上.他称,近期欧洲国家为抵御危机承诺出资共计2,000亿欧元,这并不算多,因为他估算这场危机将需要花费1万亿欧元甚至更多.

费海提并指出,加拿大反对向国际货币基金组织(IMF)出资用於援助欧洲的态度已经有所软化.

"如果终有一天其它G20国家准备向IMF提供更多资源,以使之帮助解决欧洲问题,我认为这会得到普遍的支持,因为坦率地说,全世界都担心出现全球性经济危机."他说.

直到目前,加拿大仍反对为这样一支基金出资,称欧洲有足够的资源来应对债务危机,并强调IMF的首要责任是帮助更加贫穷的国家.(完)