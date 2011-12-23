〔全球经济〕G20国家或已做好向欧洲提供一些帮助的准备--加拿大财长(更新版)

中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
(新增细节)
* 若有援助需要,G20不会坐视不理--加拿大
* 加财长并未说明具体可能给予什麽援助
路透渥太华12月22日电---加拿大财长费海提周四表示,20国集团(G20)国家感觉可能需要向欧洲提供"一些帮助",以避免欧元区的解体.
他在对加拿大广播公司(Canadian Broadcasting Corp)发表讲话时并未对上述说法给予具体说明.在之前的讲话中他称,欧洲的情况有可能演变成一场非常严重的危机,并批评欧元区国家没有采取足够的举措来给予应对.
他认为,欧元区主要国家将不得不动用纳税人的钱来充实部分银行的资本.
他补充说:"这并不能让全世界和G20国家置身事外,我的确和其它G20国家的财长讨论过.全球有一种感觉,如果最终需要我们以某种方式提供一些帮助,我们不会坐视不理,因为欧元区解体会产生全球性的後果."
费海提认为欧洲将不得不把大部分资源用在解决危机上.他称,近期欧洲国家为抵御危机承诺出资共计2,000亿欧元,这并不算多,因为他估算这场危机将需要花费1万亿欧元甚至更多.
费海提并指出,加拿大反对向国际货币基金组织(IMF)出资用於援助欧洲的态度已经有所软化.
"如果终有一天其它G20国家准备向IMF提供更多资源,以使之帮助解决欧洲问题,我认为这会得到普遍的支持,因为坦率地说,全世界都担心出现全球性经济危机."他说.
直到目前,加拿大仍反对为这样一支基金出资,称欧洲有足够的资源来应对债务危机,并强调IMF的首要责任是帮助更加贫穷的国家.(完)
--编译 郑茵;审校 于春红
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3