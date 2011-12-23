版本:
中国
债券 | 2011年 12月 23日 星期五 10:28 BJT

〔加拿大经济〕欧债危机和国内楼市使加拿大面临重大风险--IMF

路透多伦多12月22日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,明年加拿大经济可能将温和增长,但海外问题可能威胁其实力雄厚的银行业,如果该国本已处於纪录高位的房价和家庭债务负担进一步增加,加拿大政府可能需要采取措施.

IMF在报告中称赞加拿大的财政和货币政策"具有模范作用".其预计2011年加拿大经济实质增长率将放缓至2.2%,2012年增长1.9%.但欧债危机对金融市场和全球经济增长的影响仍是重大风险.

"加拿大与欧洲存在直接贸易联系,但不是很多,所以我们预计欧洲对加拿大产品需求下降可能不会产生重大影响,"IMF加拿大项目总管Gian Maria Milesi-Ferretti称.

"更多忧虑在於全球金融市场对欧洲动荡局势的可能反应,这存在许多不确定性."

IMF赞同加拿大央行目前的宽松货币政策,但指出,如果经济放缓,仍存在进一步放宽政策的空间.目前加拿大指标利率为1%,低於通胀率.

IMF还称赞加拿大政府决定在中期内平衡预算的计划,但称如果经济陷入困境,仍有进一步实施刺激政策的空间.IMF官员表示,加拿大可以作出灵活反应,包括允许赤字自动扩大.(完)

--编译 于春红;审校 王兴亚

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐