〔加拿大经济〕欧债危机和国内楼市使加拿大面临重大风险--IMF

中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
路透多伦多12月22日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,明年加拿大经济可能将温和增长,但海外问题可能威胁其实力雄厚的银行业,如果该国本已处於纪录高位的房价和家庭债务负担进一步增加,加拿大政府可能需要采取措施.
IMF在报告中称赞加拿大的财政和货币政策"具有模范作用".其预计2011年加拿大经济实质增长率将放缓至2.2%,2012年增长1.9%.但欧债危机对金融市场和全球经济增长的影响仍是重大风险.
"加拿大与欧洲存在直接贸易联系,但不是很多,所以我们预计欧洲对加拿大产品需求下降可能不会产生重大影响,"IMF加拿大项目总管Gian Maria Milesi-Ferretti称.
"更多忧虑在於全球金融市场对欧洲动荡局势的可能反应,这存在许多不确定性."
IMF赞同加拿大央行目前的宽松货币政策,但指出,如果经济放缓,仍存在进一步放宽政策的空间.目前加拿大指标利率为1%,低於通胀率.
IMF还称赞加拿大政府决定在中期内平衡预算的计划,但称如果经济陷入困境,仍有进一步实施刺激政策的空间.IMF官员表示,加拿大可以作出灵活反应,包括允许赤字自动扩大.(完)
--编译 于春红;审校 王兴亚
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3