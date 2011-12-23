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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 11:34 BJT

罗姆尼呼吁中国发挥对朝鲜的影响力

(本文由路透中文网编译提供)

路透新罕布什尔州利特尔顿12月22日电（记者 Steve Holland/Jim Gaines）---美国共和党总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）周四呼吁，朝鲜最高领导人金正日去世後，中国应充分发挥其影响力，帮助朝鲜成为一个更开放的社会，并约束朝鲜的核武库。

罗姆尼日前在新罕布什尔州为竞选造势，他在大巴上接受路透采访时发表了上述言论。

“迄今为止，中国（对朝鲜）的影响力最大。中国现在应发挥其影响力，促使朝鲜成为一个更加开放的社会，并劝说朝鲜不要向其它国家扩散核技术。”

他表示：“中国应意识到，不能永远容忍朝鲜参与核扩散。”（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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