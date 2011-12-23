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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 10:30 BJT

〔突发事件〕新西兰基督城附近发生5.8级地震(更新版)

(新增细节,本文由路透中文网编译提供)

路透惠灵顿12月23日电---美国地质调查局称，新西兰基督城附近发生5.8级地震，民众从公共场所撤离，但未造成立即损失。

目前尚无伤亡报告。地震震源深度为4.7公里。

一位给新西兰电台（Radio New Zealand）打电话的人称：“震感非常强烈。”

基督城是新西兰第三大城市，今年2月曾发生6.3级地震，约180人丧生，造成损失预计达150亿新西兰元。

新西兰电台称，购物和办公区的人员已撤离，一些地区电力受损，商店的货物从货架掉落。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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