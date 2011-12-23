〔新闻稿〕亚洲新兴经济体主权信用受强健财政和经济前景支撑--惠誉

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)
12月22日---亚洲新兴经济体主权信用受助于国内财政及外债状况强健或改善,以及多数国家相对有力的中期经济增长前景.正是在这些因素支持下,评级A+的韩国11月7日展望获调整至正面,印尼12月15日评级上调至BBB-.
亚洲新兴经济体的经济成长前景依然相对有利,不过也难免会受全球其它地区问题的影响.惠誉调降该地区2012年经济增长率预估至6.8%,6月预估为7.4%,以反映全球经济前景恶化和部分国家政策紧缩的滞後效应,包括中国和印度.
亚洲高收入经济体的主权信用趋势更加多样化.澳洲11月28日获得与新加坡同样的AAA评级.而长久以来的外债忧虑让新西兰评级在9月29日由AA+(负面)调降至AA(稳定).香港评级确认为AA+(稳定),日本AA与AA-的外币和本币评级展望维持负面,因惠誉担心其中期政府债务形势.
参阅亚太主权评级展望,请登陆惠誉网站(www.fitchratings.com),或点击链接(here) (完)
--编译 程琳;审校 张若琪
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r