〔新闻稿〕亚洲新兴经济体主权信用受强健财政和经济前景支撑--惠誉

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

12月22日---亚洲新兴经济体主权信用受助于国内财政及外债状况强健或改善,以及多数国家相对有力的中期经济增长前景.正是在这些因素支持下,评级A+的韩国11月7日展望获调整至正面,印尼12月15日评级上调至BBB-.

亚洲新兴经济体的经济成长前景依然相对有利,不过也难免会受全球其它地区问题的影响.惠誉调降该地区2012年经济增长率预估至6.8%,6月预估为7.4%,以反映全球经济前景恶化和部分国家政策紧缩的滞後效应,包括中国和印度.

亚洲高收入经济体的主权信用趋势更加多样化.澳洲11月28日获得与新加坡同样的AAA评级.而长久以来的外债忧虑让新西兰评级在9月29日由AA+(负面)调降至AA(稳定).香港评级确认为AA+(稳定),日本AA与AA-的外币和本币评级展望维持负面,因惠誉担心其中期政府债务形势.

参阅亚太主权评级展望,请登陆惠誉网站(www.fitchratings.com),或点击链接(here) (完)