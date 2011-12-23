〔中国企业〕中铝公司前11个月实现利润30亿元,明年将有更大挑战--报载

路透上海12月23日电---中国铝业董事长熊维平表示,集团今年前11个月共计实现利润约30亿元人民币,不过欧债危机引发的全球经济发展的减缓,有可能比2008年美国金融危机时持续的时间更长,预计公司在2012年将面临更大的经营挑战.

中国证券报周五援引他称,与2008年相比,2011年铝价相对更高,但电价、煤价带来的成本压力更大,最近一次电价调整後,中国的铝行业开始进入全面亏损阶段.

中国铝业公司是中国最大铝生产商--中国铝业股份(2600.HK)(601600.SS)的母公司.

不过21世纪经济报 道指出,虽然目前经济形势与2008年金融危机相似,但中铝今年并没有重演2008年的巨亏,并有望实现盈利,这很大程度上得益於其综合矿业战略推进.具体资源包括铝、铜、稀土、铁矿石和焦煤五大类商品.

熊维平说,中铝发展目标明确,就是由单一铝业向综合矿业进行战略转型.中铝"不能一条铝走到黑,...今後将继续用有限的资金往这些资源配置."

近年来,中铝海外业务拓展动作频频.其中包括2011年收购了老挝矿产资源公司60%的股权,获得3亿吨铝土矿开发权;正在建设的秘鲁铜矿项目,预计2013年投产,铜金属资源量为1,200万吨;与全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)合作的几内亚西芒杜铁矿项目等.

他并指出,煤电铝一体化是中铝摆脱能源成本掣肘首选策略,为此中铝专门成立了能源公司,进军煤炭行业.除了在山西等地积极洽购煤矿,不久前,中铝与蒙古珍宝公司签署协议,以2.5亿美元预付款,获得蒙古国TT煤矿东区优质焦煤7-12年销售权.

为缓解煤电供需矛盾,中国今年以来已三次上调电价,最近一次从12月1日起上调上网及销售电价,由此销售电价每度(千瓦时)平均上调0.03元人民币,并对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1252836]

今年三季度以来,全球经济明显恶化,铜、铝等各类大宗商品价格急转直下.国际铜价已从今年最高点的10,200美元/吨左右降至目前的7,500美元/吨,降幅接近三成;国内电解铝价格也从年中的18,500元人民币/吨降至16,500元/吨的行业平均完全成本盈亏点之下.(完)