《中国报摘》--其他报纸重要消息12月23日(II)

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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**证券时报**
--Wind数据显示,截至12月21日,今年来59家券商共承销471只债券(主要包括企业债、公司债和金融债),募集资金合计达8,417亿元人民币,募资金额同比增长三成.据测算,按1%的承销费率计算,上述59家券商债券承销业务共吸金84亿元.
**东方早报**
--新疆北车能源装备有限公司正式揭牌,是中国北车601299.SS在新疆设立的惟一大型能源装备制造企业,也是新疆地区唯一能够具备生产3兆瓦以上风机塔架的厂家.北车能源注册资金5,000万元,项目计划投资5亿元,年产煤机、矿机以及清洁能源装备1,000台/套,实现年销售收入5亿元.
**经济参考报**
--中国主要35个热点城市的土地市场陷入低谷.中原地产研究机构数据显示,截至11月份,35个城市流标地块合计达到117宗,环比10月份的22宗上涨了432%,流标面积达到了1,580万平米.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 曾祥进
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r