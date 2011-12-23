《中国报摘》--其他报纸重要消息12月23日(II)

**证券时报**

--Wind数据显示,截至12月21日,今年来59家券商共承销471只债券(主要包括企业债、公司债和金融债),募集资金合计达8,417亿元人民币,募资金额同比增长三成.据测算,按1%的承销费率计算,上述59家券商债券承销业务共吸金84亿元.

**东方早报**

--新疆北车能源装备有限公司正式揭牌,是中国北车601299.SS在新疆设立的惟一大型能源装备制造企业,也是新疆地区唯一能够具备生产3兆瓦以上风机塔架的厂家.北车能源注册资金5,000万元,项目计划投资5亿元,年产煤机、矿机以及清洁能源装备1,000台/套,实现年销售收入5亿元.

**经济参考报**

--中国主要35个热点城市的土地市场陷入低谷.中原地产研究机构数据显示,截至11月份,35个城市流标地块合计达到117宗,环比10月份的22宗上涨了432%,流标面积达到了1,580万平米.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 曾祥进

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