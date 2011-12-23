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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 10:37 BJT

〔中国新债〕阿拉尔统众国资公司下周三将发行12亿元短融,期限九个月

路透上海12月23日电---中国阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司周五公告称,将於下周三(28日)在银行间债市
簿记建档发行12亿元人民币短期融资券,期限九个月.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 阿拉尔统众     12       12       9   12/28簿记建档   建设银行     AA       12/29       12/30
 国资公司
 =============================================================================================(完)

  参看详情,请点选上海清算所网站(here)

  --整理 周晓峰; 审校 黄凯

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