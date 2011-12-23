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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 10:46 BJT

〔中国新债〕广西北部湾银行将发10亿元固息次级债,期限10年

路透上海12月23日电---中国广西北部湾银行股份有限公司周五公告称,将於下周三(28日)簿记建档发行10亿元人民币固息次级债券,期限10年.所募资金用於充实发行人附属资本,提高资本充足率.

刊登在中国债券网(www.chinabond.com.cn)上的公告显示,本期次级债第5年末附有前提条件的发行人赎回权,发行期限为12月28日起至12月30日,主体信用等级为AA-.主承销商为中信证券.

截至今年九月底,北部湾银行(未经审计)资产总计848.06亿元,股东权益合计44.14亿元,存款余额349.08亿元,贷款余额204.342亿元;资本充足率为12.44%,按五级分类不良贷款率为0.52%,拨备覆盖率达到363.18%.前三季度,公司实现净利润4.60亿元.

由於快速扩张以及监管目标的日趋严格,今年以来,不少银行机构都相继进行债务融资以补充资本.包括农业银行(1288.HK)(601288.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、南京银行(601009.SS)等.(详情请查看中国2011年已发行金融债一览表[ID:nCN1292990](完)

--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进

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