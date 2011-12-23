〔中国新债〕广西北部湾银行将发10亿元固息次级债,期限10年

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透上海12月23日电---中国广西北部湾银行股份有限公司周五公告称,将於下周三(28日)簿记建档发行10亿元人民币固息次级债券,期限10年.所募资金用於充实发行人附属资本,提高资本充足率.
刊登在中国债券网(www.chinabond.com.cn)上的公告显示,本期次级债第5年末附有前提条件的发行人赎回权,发行期限为12月28日起至12月30日,主体信用等级为AA-.主承销商为中信证券.
截至今年九月底,北部湾银行(未经审计)资产总计848.06亿元,股东权益合计44.14亿元,存款余额349.08亿元,贷款余额204.342亿元;资本充足率为12.44%,按五级分类不良贷款率为0.52%,拨备覆盖率达到363.18%.前三季度,公司实现净利润4.60亿元.
由於快速扩张以及监管目标的日趋严格,今年以来,不少银行机构都相继进行债务融资以补充资本.包括农业银行(1288.HK)(601288.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、南京银行(601009.SS)等.(详情请查看中国2011年已发行金融债一览表[ID:nCN1292990](完)
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r