伊朗将举行海上军事演习展示军力

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰12月22日电---伊朗国家电视台称，该国将於周六开始，在世界重要石油运输航线举行军事演习。外界担忧，若伊朗与西方国家发生军事冲突，世界第一原油运输航线或被封锁。

该演习被称为“优势90”（Velayat-90），将持续10天，旨在展示伊朗军力。目前伊朗与西方关系因其核计划日益紧张。Velayat在波斯语中意为“优势，至高地位”。

伊朗海军司令萨亚里（Habibollah Sayyari）对国家电视台表示：“‘优势90’海军演习将於周六开始，在一片面积为2,000平方公里的海域上举行。”

“该演习将展示伊朗的防御力及威慑力，同时也传递在霍尔木兹海峡、阿曼海及印度洋自由水域保持和平与友好的信息。”

萨亚里表示，若有必要，伊朗武装力量有能力封锁该战略海峡。全球40%原油供应经此处运输。

他说：“伊朗军队及革命卫队能够封锁霍尔木兹海峡，但这一决定需由国家高层领导作出。”（完）