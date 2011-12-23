(重发)《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:交易活动远比往年年底活跃

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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IFR悉尼12月23日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘全线略微走低,因假期前夕股市普遍表现强劲.
台湾股市录得近2.0%涨幅,而韩国及香港股市亦升1.0%左右.其他地区股市涨幅更大.美国股指期货走势起到提振作用,其中标普500股指期货上涨0.55%.
汇市方面,澳元/美元一直是关注焦点,在触发1.0150止损位後升约40点.欧元/澳元持续承受沉重卖压,数天前曾跌破纪录低位.澳元/新西兰元走高,此前新西兰传出地震消息令一些新西兰元多头减仓.
美元/新加坡元回探1.2900,而美元/韩元今日早盘大多时候都略低於1,150.总的来说,今年汇市活动远比往年年底要活跃.(完)
--编译 石冠兰; 审校 白云
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r