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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 11:25 BJT

(重发)《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:交易活动远比往年年底活跃

(重发改正内文第二段中的错字)

IFR悉尼12月23日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘全线略微走低,因假期前夕股市普遍表现强劲.

台湾股市录得近2.0%涨幅,而韩国及香港股市亦升1.0%左右.其他地区股市涨幅更大.美国股指期货走势起到提振作用,其中标普500股指期货上涨0.55%.

汇市方面,澳元/美元一直是关注焦点,在触发1.0150止损位後升约40点.欧元/澳元持续承受沉重卖压,数天前曾跌破纪录低位.澳元/新西兰元走高,此前新西兰传出地震消息令一些新西兰元多头减仓.

美元/新加坡元回探1.2900,而美元/韩元今日早盘大多时候都略低於1,150.总的来说,今年汇市活动远比往年年底要活跃.(完)

--编译 石冠兰; 审校 白云

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