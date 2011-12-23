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中国汇市 | 2011年 12月 23日 星期五 11:17 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元窄幅震荡,突破乏力近期料延续盘整态势

* 人民币兑美元早盘窄幅波动

* 央行维稳意图下,人民币突破乏力

* 下周仍将将维持盘整态势

路透上海12月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘窄幅波动.随着最近贬值预期的弱化,汇市心态逐渐趋於平静,尽管国际美元小幅回落,但人民币并未表现出强势升值迹象,继续呈现盘整走势,波幅也明显收窄.

交易员并表示,在央行弱化了汇市的贬值预期以後,升值预期并未明显增强,目前人民币双向突破动力均不足,预计下周还将继续维持震荡的走势.

"央行的态势是:如果人民币盘中贬值幅度太大,不等跌停,就会干预."北京一银行交易员称."现在大幅升值和大幅贬值可能性都不大."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3209元,与上日持平.北京时间上午11:07,人民币兑美元即期报6.3391元,上日收盘价报6.3390元.

上述交易员认为,前期大行施以援手向市场注入美元流动性,背後隐含央行在汇市维稳意图,贬值预期迅速弱化,但出於对明年欧债危机恶化,以及外需不振的担忧,市场的人民币升值并未明显增强,目前汇价突破缺乏动力,预计近期还将在6.33-6.35元附近进行整理.

离岸市场上,北京时间11:03,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3386/50元,上日尾盘报6.3450元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3810/50,上日尾盘为6.3880元.

纽约汇市欧元兑美元周四几无变动,但今年可能收低,因投资者不确信欧洲领导人接近解决该地区债务危机.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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