《独家新闻》中投公司近期将获至多500亿美元外汇注资--消息(更新版)

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* 中投将获至多500亿美元外汇注资--消息

* 旨在支持中投公司海外投资

路透北京12月23日电---中国主权财富基金--中国投资公司[CIC.UL]向中央政府申请的再注资终於有望成行.两位消息人士周五表示,中投公司近期将获至多500亿美元外汇注资,以为其海外投资筹集新一轮的资金支持.

消息人士表示,相关政府部门的意见已基本达成统一,近日将出台最终方案.基本原则为中投公司每年可稳步获得一定金额的外汇注资.

"最终的注资方案很快会出台,可能是500亿美元."一位了解情况的不具名消息人士对路透说.

消息人士还表示,注资方案不会是单纯的一笔注资,会包括中投获取外汇资金的长效机制及汇金公司未来的安排.但他表示在方案批准前,任何变化皆有可能.

路透在发稿前联系中投公司对外联络处,但未获评论.

中投公司成立於2007年9月,是一家从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司.中国财政部当时通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买了相当於2,000亿美元的外汇储备作为其注册资本金.

而随着中投旗下的中央汇金投资有限责任公司不断地向其他国有金融机构注资,到2009年底,中央汇金公司对金融机构的投资已经达到900亿美元.在2010年开始的国有银行补充资本金的一系列增资扩股再融资活动中,中央汇金则通过在银行间市场发行人民币债券的方式,共计筹集1,090亿元进行了参与.

**海外投资**

另一方面,中投公司在海外的投资步伐亦未有放缓之意.仅今年以来,中投已披露的并购案就包括斥资29亿欧元购入欧洲最大液化天然气进口商--苏伊士环能集团GSZ.PA天然气勘探和生产部门的少数权益,以及最新公布的以2.4亿美元收购南非Shanduka的25%股权等.

此前,中投公司已向中央政府申请新一轮外汇注资,但对於注资的方案一直无进展,不过此前曾有消息称注资与中投分拆将同步进行.

据财新网此前援引接近中投公司人士称,中投公司计划,将原国际业务将被分拆至新成立的中投国际有限公司,与中央汇金公司并列为中投公司全资子公司.这次业务调整的目的是厘清中投公司境内外投资的业务,使中投公司未来在境内和境外的投资行为更加专一与商业化.[ID:nCN1202894]

今年7月,中投公布其2010年年报显示,公司去年海外投资回报率11.7%,与2009年持平;并称其对2011年投资前景持谨慎的乐观态度.(完)