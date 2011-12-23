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货币新闻 | 2011年 12月 23日 星期五 11:26 BJT

《全球市场》亚股与欧元小涨,美国数据理想引发风险资产一波年末反弹

* MSCI日本以外亚太股指上涨1.3%,追随美股涨势

* MSCI日本以外亚太股指今年以来下跌17%,标普500指数持平

* 欧元小升至1.3065,今年累计下跌2.4%

* 金价持於约每盎司1,613美元,今年以来上涨近14%

路透新加坡12月23日电---亚洲股市周五小涨,因美国经济出现走强迹象,激励风险资产出现一波年末的温和涨势.

美国股市周四收涨,推动标普500指数接近年内平盘,因美国一周初请失业金人数再次下降,直指劳工市场进一步改善.[.NCN]

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