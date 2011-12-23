〔中国债市动态〕平稳资金面支撑债市维持稳势,首批RQFII放行影响有限

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透上海12月23日电---中国银行间债市周五现券收益率走势平稳,首批RQFII牌照发放虽令信用债市场有所憧憬,但较之庞大的市场规模来说影响有限,市场在平稳的资金面支持下呈窄幅波动走势,机构年末交投兴致不高.
"(RQFII放行对市场)有一定支撑,但影响不大,今天(收益率)还是差不多",深圳一券商交易员表示.
上海一银行交易员亦称,RQFII真正进入债市还有待时日,但其规模不大,对市场影响有限,"比起投资盘还是毛毛雨啊".他认为此举将主要利好信用债市场.
首批人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点机构出炉.中国证券报周五报导称,包括华夏基金等在内的九家基金管理公司,已获得证监会核准批复RQFII业务资格,已有华安基金等数家基金公司上报或拟上报产品申请.[ID:nCN1303614]
剩余期限近10年的国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.4700%/3.4500%,上日尾盘为3.4750%/3.4600%.剩余期限不足一年的国债110020券最新双边报价tCN110020=CFXM为2.4750%/2.3750%,上日尾盘为2.4801%/2.4300%.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘14天品种利率继续受制於跨年因素小幅上涨,隔夜、七天期利率则保持平稳.(完)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r