〔中国债市动态〕平稳资金面支撑债市维持稳势,首批RQFII放行影响有限

路透上海12月23日电---中国银行间债市周五现券收益率走势平稳,首批RQFII牌照发放虽令信用债市场有所憧憬,但较之庞大的市场规模来说影响有限,市场在平稳的资金面支持下呈窄幅波动走势,机构年末交投兴致不高.

"(RQFII放行对市场)有一定支撑,但影响不大,今天(收益率)还是差不多",深圳一券商交易员表示.

上海一银行交易员亦称,RQFII真正进入债市还有待时日,但其规模不大,对市场影响有限,"比起投资盘还是毛毛雨啊".他认为此举将主要利好信用债市场.

首批人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点机构出炉.中国证券报周五报导称,包括华夏基金等在内的九家基金管理公司,已获得证监会核准批复RQFII业务资格,已有华安基金等数家基金公司上报或拟上报产品申请.[ID:nCN1303614]

剩余期限近10年的国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.4700%/3.4500%,上日尾盘为3.4750%/3.4600%.剩余期限不足一年的国债110020券最新双边报价tCN110020=CFXM为2.4750%/2.3750%,上日尾盘为2.4801%/2.4300%.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘14天品种利率继续受制於跨年因素小幅上涨,隔夜、七天期利率则保持平稳.(完)