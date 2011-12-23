《阳歌专栏》雅虎应与阿里巴巴撇清干系

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**外资希望搭载中国矿企全球并购的顺风车**

中国企业近期在全球矿业领域进行并购潮，在期待通过各种合作寻求资金的海外企业中掀起了小股淘金热，这当中就包括本周宣布的两项新交易，分别涉及矿业设备和黄金勘探行业。

其中中，中国大型煤炭公司兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)(YZC.N)刚刚签署协议，以逾20亿美元的金额收购澳洲Gloucester Coal。此举的背景是中国资源企业响应政府收购全球资产推动中国能源自给的号召。

这些最新交易规模虽不大，但却显示中国在全球攫取资源，不仅为全球大型资产所有者提供了机会，同时也为从事小众业务、规模较小的企业提供了一些令人感兴趣的机遇。

本周宣布的两项交易中，矿业设备制造商Joy Global(JOY.N)获准以近6亿美元，增持中国国际煤机集团(1683.HK)41%股份，令其所持後者股份接近70%。在此之前，名气更大的美国竞争对手卡特彼勒（Caterpillar）(CAT.N)也进行了类似的交易。该公司上月称，将收购中国矿业公司ERA Mining Machinery8043.HK。显然，Joy和卡特彼勒已经意识到，中国矿业企业等将需要大量设备以应对其未来的并购业务，正逐步争取成为他们的主要供应商。

另外一项交易是，加拿大公司St. Elias Mines(IVN.TO)称，已经与中方高层官员举行了会议，这或导致中方投资该公司金矿业务。此前一个月，有报导称，另一家中国企业——山东黄金(600547.SS)有意出资10亿美元收购巴西黄金公司Jaguar Mining(JAG.N)全部股权。很明显，与矿业相关的全球企业意识到中国对全球资产的渴求，我预计2012年将出现更多类似并购。

一句话：2012将成为矿业领域的外资企业与中国企业合作的重要年份，因外国企业寻求搭载中国资源企业在全球大举并购的顺风车。（完）

**雅虎应与阿里巴巴撇清干系**

我通常避免在一周内两次谈及同一交易，但这次情况有所不同，雅虎(YHOO.O)的资产分拆活动进展迅速，或即将出售其持有的阿里巴巴和雅虎日本(4689.T)部分或全部股权。各家外媒报导的内容略有出入，雅虎董事会周四会议显然将讨论相关计划，即雅虎出售持有的阿里巴巴40%股权中的25%还是全部出手，交易价值或高达170亿美元左右。

我本周稍早提到的其他报导称阿里巴巴正与合作方组成银团，准备完全买下雅虎，交易价值将达到200亿美元左右。但是，最新报导暗示雅虎董事会倾向於出售其亚洲资产，而非完全委身于人，周四的董事会也许会加快推进此事。这种策略看似不错，如此一来雅虎能够快速获得一大笔资金，也能消除管理亚洲资产造成的精力分散问题，前任执行长Carol Bartz辞职之後，公司希望任命新执行长以实现扭亏。

有报导称雅虎也许保留15%的阿里巴巴股份，雅虎的这种做法令我感到有点迷惑。该公司於2005年以10亿美元购得的阿里巴巴股权，目前已经升值至80亿美元左右，从投资的角度来看这是非常成功的，但从战略角度来看则是一场灾难。两家公司交恶大体上可归因于Bartz和马云两人之间的争斗，也许雅虎董事会感到更换执行长也许可能挽回两家公司的关系。但是，我认为，马云是一位杰出的，同时也是非常坚持己见的领导者，他很可能不会听取别人与其相左的意见。因此，雅虎最好还是全部出脱所持阿里巴巴股份为好，未来双方在有关战略性问题的任何尝试都很可能导致对方大失所望。

一句话：雅虎当前处於出售所持阿里巴巴和雅虎日本股权的关键时刻，应该痛下决心完全出售阿里巴巴股权，专心重振自己的核心搜索业务。

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王燕焜

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