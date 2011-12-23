〔中国货币市场〕14天回购利率小幅上涨,下周七天品种成焦点(更新版)

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海12月23日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘14天品种利率继续受制於跨年因素小幅上涨,隔夜、七天期利率则保持平稳.预计下周市场资金需求将出现结构性调整,七天期品种利率存在上行压力.
"下周七天(利率)是个关键点,可能会再弹一波上去,"上海一银行交易员认为.
目前只有14天期资金具备跨年作用,更易受到追捧.他预计,下周七天期资金能实现跨年,需求量的增大将推升利率定位.而隔夜品种则有望保持3%左右的水平.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9425 2.9401 0.24 2,699.62
七天CN7DRP=CFXS 3.7358 3.7678 -3.20 546.22
14天CN14DRP=CFXS 5.4778 5.2779 19.99 292.75
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9399 2.9393 0.06 785.07
七天CHICNY7D=CFXS 3.7482 3.8026 -5.44 210.50
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.8450 2.1150 73.00 441.84
七天<0#CN7DRPO=SS> 4.1300 2.6000 153.00 113.04
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.4500 3.1100 34.00 7.22
-------------------------------------------------------------------------------
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9660 2.9400 2.60
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7400 3.7740 -3.40
14天CN14DRPFIX=CFXS 5.4542 5.2845 16.97
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.9392 2.9350 0.42
七天SHICNYSWD= 3.7392 3.7733 -3.41
三个月SHICNY3MD= 5.4612 5.456 0.52
==============================================================================(完)
(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r