〔澳洲股市〕收高1.2%,Gloucester Coal受并购消息激励飙升逾20%

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透悉尼12月23日电---澳洲股市周五收高1.2%,受资源类股涨势推动,此前商品价格走升且美国经济数据令人鼓舞.今日澳股提前收市,迎接四天长周末.
尽管圣诞节前最後一个交易日以上涨作收,但大盘股指本周仍下跌0.5%,今年以来则跌12.7%.
Gloucester CoalGCL.AX飙升21.6%,此前中国兖州煤业(1171.HK)称,将把旗下澳洲子公司与Gloucester合并,交易价值7亿澳元.[ID:nCN1303308]
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上升49.6点,收报4,140.4点.周四下挫1.2%.(完)
--编译 徐文焰;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r