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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 12:10 BJT

〔澳洲股市〕收高1.2%,Gloucester Coal受并购消息激励飙升逾20%

路透悉尼12月23日电---澳洲股市周五收高1.2%,受资源类股涨势推动,此前商品价格走升且美国经济数据令人鼓舞.今日澳股提前收市,迎接四天长周末.

尽管圣诞节前最後一个交易日以上涨作收,但大盘股指本周仍下跌0.5%,今年以来则跌12.7%.

Gloucester CoalGCL.AX飙升21.6%,此前中国兖州煤业(1171.HK)称,将把旗下澳洲子公司与Gloucester合并,交易价值7亿澳元.[ID:nCN1303308]

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上升49.6点,收报4,140.4点.周四下挫1.2%.(完)

--编译 徐文焰;审校 于春红

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