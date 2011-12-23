澳洲经济指标总览--12月23日

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 10月 顺差15.95 顺差22.49 1月5日
出口(较前月) 持平 -3%
进口(较前月) +2% -1%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 10月 +0.2% +0.4% 1月9日
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 11月 -6.3 +10.1 1月19日
--全职 -39.9 +20
--兼职 +33.6 -9.9
失业率 5.3% 5.2%
就业参与率 65.5% 65.6%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 持平 +0.8% 1月20日
出口物价(较前季) +4.0% +6.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +0.6% +0.9% 1月25日
(较上年同期) +3.5% +3.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.6% +2.9%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第三季 赤字5.637 赤字6.660 3月6日
商品与服务贸易收支 顺差6.801 顺差6.218
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第三季 +1.0% +1.4% 3月7日
(较上年同期) +2.5% +1.4% (完)
--整理 艾茂林
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r