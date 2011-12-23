〔中国铁路〕明年固定资产投资5,000亿元,将扩大铁路建设债券规模--铁道部

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透北京12月23日电---中国今年铁路投资目标已落空,明年投资规模或将续降.铁道部部长盛光祖周五表示,2012年铁道部将安排固定资产投资5,000亿元人民币,其中基本建设投资4,000亿元.
中国广播网援引盛光祖在全国铁路工作会议上的讲话并称,要扩大铁路建设债券规模,并积极争取地方政府投资和吸引民间资本等,以进一步拓宽铁路建设资金筹措渠道.
他预计,今年全国铁路完成基本建设投资4,690亿元.
铁道部此前数据显示,1-11月全国铁路基本建设投资累计完成3,963亿元,同比减少34.7%.若以此计算,12月单月基本建设投资高达727亿元,远高於11月的289亿元.
2007-2010年,中国铁路建设高速增长,基本建设投资从07年的1,789.99亿元,猛增至2010年的7,074.59亿元.今年723甬温线动车追尾事故,以及铁道部节节攀升的负债率等因素,均迫使铁路建设不得不放慢脚步.
但在政府出台对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,以及明确中国铁路建设债券为政府支持债券等一系列支持措施之後,铁道部资金压力才有所缓解.
12月中召开的中国中央经济工作会议亦重申,明年要保持适度的投资规模,优化投资结构,重点抓好在建和续建项目,确保国家已批准开工的水利、铁路、重大装备等项目资金需求.
盛光祖并预计,今年全国铁路完成旅客发送量18.5亿人,同比增长10.4%;货物发送量39.1亿吨,同比增长7.7%.
铁道部此前数据显示,1-11月全国铁路固定资产投资累计完成4,916亿元人民币,其中基本建设投资完成3,963亿元,双双远低於7,455亿元和6,000亿元的年初所定目标.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
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