〔中国航运〕上海港今年集装箱吞吐量超3,000万TEU,蝉联世界第一

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透上海12月23日电---上海市政府网站消息称,截止周五,上海港今年来集装箱吞吐量已突破3,000万标准箱(TEU),将蝉联世界第一集装箱大港的位置,亦创下世界纪录.
2001年上海港集装箱吞吐量达634万箱,居世界第五;去年,上海港集装箱吞吐量达到2,907万箱,首次成为世界第一大港.
上港集团(600018.SS)是上海港散货和集装箱装卸的主力军,几乎囊括了上海港所有集装箱装卸业务.去年上港集团的集装箱吞吐量为2,906.9万TEU.
政府网站消息还指出,上海国际航运发展综合试验区正加快建设,国际航运业务营业税减免、特案减免税、期货保税交割、单机单船融资租赁等试点启动,航运经纪、航运金融、船舶交易和海事法律等航运服务业加快集聚.
今年前三季度,上海港集装箱中转比率为41.4%,同比提高3.4个百分点,国际中转比例也超过12%.
上海正致于建设国际金融中心和国际航运中心,希望到2020年基本建成航运资源高度集聚,航运能力功能健全,现代物流服务高效,具有全球航运资源配置能力的国际航运中心.(完)
欲了解更多详情,可点选上海市政府官方网站(here)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r