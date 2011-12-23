〔中国航运〕上海港今年集装箱吞吐量超3,000万TEU,蝉联世界第一

路透上海12月23日电---上海市政府网站消息称,截止周五,上海港今年来集装箱吞吐量已突破3,000万标准箱(TEU),将蝉联世界第一集装箱大港的位置,亦创下世界纪录.

2001年上海港集装箱吞吐量达634万箱,居世界第五;去年,上海港集装箱吞吐量达到2,907万箱,首次成为世界第一大港.

上港集团(600018.SS)是上海港散货和集装箱装卸的主力军,几乎囊括了上海港所有集装箱装卸业务.去年上港集团的集装箱吞吐量为2,906.9万TEU.

政府网站消息还指出,上海国际航运发展综合试验区正加快建设,国际航运业务营业税减免、特案减免税、期货保税交割、单机单船融资租赁等试点启动,航运经纪、航运金融、船舶交易和海事法律等航运服务业加快集聚.

今年前三季度,上海港集装箱中转比率为41.4%,同比提高3.4个百分点,国际中转比例也超过12%.

上海正致于建设国际金融中心和国际航运中心,希望到2020年基本建成航运资源高度集聚,航运能力功能健全,现代物流服务高效,具有全球航运资源配置能力的国际航运中心.(完)

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