四川省和深圳市将提高最低工资标准

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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(本文由路透中文网编译)
路透北京12月22日电---新华社周四报导称，四川省的最低工资将从2012年1月1日起上涨约23%。四川省的人口规模相当於德国。
新华社援引四川省人力资源和社会保障厅的说法报导称，四川省的月最低工资将上涨至800-1050元(130-170美元)之间。
报导称，深圳市计划明年1月调整最低工资标准，涨幅有望达到15%，届时深圳月最低工资将达到1,500元。
新华社援引人力资源和社会保障部官员的话报导称，中国21个省市自治区今年相继提高了最低工资标准，平均涨幅近22%。
人保部今年早些时候曾表示，预计中国的平均最低工资将在未来五年至少年均增长13%。
很多分析人士表示，不断上涨的工资说明，中国接近或已越过“刘易斯拐点”。该理论由经济学家阿瑟·刘易斯(Arthur Lewis)提出，即当农村剩余劳动力耗尽时，发展中国家劳动力的工资便开始大幅增加。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r