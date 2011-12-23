中国允许参保外国人在华退休--新华社

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月22日电---新华社周四报导称，中国将允许在中国境内参加社会保险的外籍人士在中国退休，并领取养老金。

中国政府要求所有在华工作的外籍人士从10月份开始办理社会保险登记。

在华外企高管担心，让在华外籍人士缴纳社保费用将增加公司在华运营成本，且该计划过於空泛，让企业很难实施。

另外一个担心是，当一名外籍人士不再受聘于某公司，其工作签证必将无效，因而他们也无法获得失业金或养老金。

新华社援引北京市人力社保局官员的说法称，政府至少在养老金方面作出了决定。

“参保外国人，符合条件的可以享受相关社保待遇，比如可在中国退休，领取养老金。”但报导未提及如何操作。

“经本人书面申请终止社保关系的，也可以将其个人账户储存额一次性支付给本人。”

“如果在可以领取养老金之前离境的，其个人账户予以保留，再次来中国就业的，缴费年限可以累计计算。”

报导称，目前在北京就业的外国人约有3万，但迄今只有2,000人办理了社会保险登记。（完）