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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 14:14 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持於每桶107美元上方,受美国经济数据支撑

* 美国初请失业金数据表明复苏渐强

* 伊朗和伊拉克供应中断风险支撑油价

* 关注2030GMT公布的美国一周CFTC持仓数据

路透新加坡12月23日电---布兰特原油期货周五持稳於每桶107美元上方,美国经济出现新的走强迹象,且中东存在供应中断风险,支撑油价.

美国上周初请失业金人数降至三年半低位,支持了经济正获得动能的看法,即便第三季经济增长数据下修.[ID:nCN1303204]

0550GMT时,布兰特原油期货LCOc1下跌0.05美元,至每桶107.84美元,周四结算价上涨0.18美元,至107.89美元.本周布兰特原油料将上涨4.6%,扭转此前一周的跌势.

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