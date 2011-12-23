〔国际油市〕布兰特原油持於每桶107美元上方,受美国经济数据支撑

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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* 美国初请失业金数据表明复苏渐强
* 伊朗和伊拉克供应中断风险支撑油价
* 关注2030GMT公布的美国一周CFTC持仓数据
路透新加坡12月23日电---布兰特原油期货周五持稳於每桶107美元上方,美国经济出现新的走强迹象,且中东存在供应中断风险,支撑油价.
美国上周初请失业金人数降至三年半低位,支持了经济正获得动能的看法,即便第三季经济增长数据下修.[ID:nCN1303204]
0550GMT时,布兰特原油期货LCOc1下跌0.05美元,至每桶107.84美元,周四结算价上涨0.18美元,至107.89美元.本周布兰特原油料将上涨4.6%,扭转此前一周的跌势.
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r