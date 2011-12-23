〔路透调查〕俄罗斯央行或於2012年上半年放松政策,因经济料放缓

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透莫斯科12月23日电---由於经济放缓,俄罗斯央行2012年上半年料将开始放松货币政策,这会带来通胀风险,而且随着政治风险升温,2012年稍晚卢布可能承压.
路透周五对15名分析师的访查显示,俄罗斯2012年通胀率可能达到7.0%,高於前月调查预期的6.7%.而且,明年生产者物价指数(PPI)料上升8.5%,高於11月底预计的7.9%.
俄罗斯央行2012年料将放松政策利率以刺激增长和内需,而放松货币政策又可能令通胀风险升高.
该央行周五料将维持利率不变,并料於2012年第一季开始下调贷款利率.
数以千计的民众进行抗议後,俄罗斯的政治风险成为焦点.分析师称,与政治不确定性相关的资本外逃可能导致卢布在明年上半年无法持续走坚.
年初出口出现季节性上升通常将支撑卢布.如果俄罗斯的主要出口品--石油的价格坚挺,则可能抵消其他不利因素.
调查还显示,俄罗斯明年经济成长步伐可能从今年的4.2%放缓至3.2%.卢布兑美元2012年底料为30.9卢布,周四报31.48.(完)
--编译 杜明霞;审校 侯向明
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r