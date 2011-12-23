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货币新闻 | 2011年 12月 23日 星期五 14:51 BJT

〔路透调查〕俄罗斯央行或於2012年上半年放松政策,因经济料放缓

路透莫斯科12月23日电---由於经济放缓,俄罗斯央行2012年上半年料将开始放松货币政策,这会带来通胀风险,而且随着政治风险升温,2012年稍晚卢布可能承压.

路透周五对15名分析师的访查显示,俄罗斯2012年通胀率可能达到7.0%,高於前月调查预期的6.7%.而且,明年生产者物价指数(PPI)料上升8.5%,高於11月底预计的7.9%.

俄罗斯央行2012年料将放松政策利率以刺激增长和内需,而放松货币政策又可能令通胀风险升高.

该央行周五料将维持利率不变,并料於2012年第一季开始下调贷款利率.

数以千计的民众进行抗议後,俄罗斯的政治风险成为焦点.分析师称,与政治不确定性相关的资本外逃可能导致卢布在明年上半年无法持续走坚.

年初出口出现季节性上升通常将支撑卢布.如果俄罗斯的主要出口品--石油的价格坚挺,则可能抵消其他不利因素.

调查还显示,俄罗斯明年经济成长步伐可能从今年的4.2%放缓至3.2%.卢布兑美元2012年底料为30.9卢布,周四报31.48.(完)

--编译 杜明霞;审校 侯向明

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