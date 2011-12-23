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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 14:17 BJT

〔韩国股市〕收高逾1%,炼油和石油化工类股涨幅居前

路透首尔12月23日电---韩国股市周五收高,本周亦上涨,美国经济数据正面激发了投资者对经济复苏的期望.

炼油和石油化工类股涨幅居前,S-Oil(010950.KS)和LG化学(051910.KS)分别上涨2.88%和4.38%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收高1.07%至1,867.22点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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