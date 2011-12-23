〔美国政经〕国会周五料通过延长薪资税减税案

路透12月23日电---经过数月恶斗,美国国会周五料通过一项延长薪资税减税案,美国总统奥巴马称这项延长减税对美国经济至关重要.

国会通过後,4.2%的薪资税率将再延长实施两个月,否则,原本将在12月31日到期,美国1.6亿受薪阶层的薪资税率则升至6.2%.

美国众议院议长、共和党领袖贝纳(John Boehner)不敌来自民主党及共和党党内的压力,同意在稍作改动的情况下,对上周参议院通过的延长减税案进行表决.

奥巴马称,"因为这项计划,所有美国受薪阶层将继续享有减税--平均一个家庭一年减税约1,000美元."

若延长减税两个月的法案周五获得参众两院通过,明年1月将展开新一轮谈判,讨论再延长10个月.

但紧要关头仍可能会遭遇一些路障.若周五有国会议员反对快速表决,两个月延期提议就将被搁置,可能延至下周通过.

目前无法确定,众议院是否会有保守共和党议员反对语音投票表决,迫使贝纳安排近日内举行记名表决.

但无论如何,美国国会料最终将通过延期薪资税减税案,而且在12月31日最後期限前递呈奥巴马签署生效.(完)