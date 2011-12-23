〔美国政经〕国会周五料通过延长薪资税减税案

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月23日电---经过数月恶斗,美国国会周五料通过一项延长薪资税减税案,美国总统奥巴马称这项延长减税对美国经济至关重要.
国会通过後,4.2%的薪资税率将再延长实施两个月,否则,原本将在12月31日到期,美国1.6亿受薪阶层的薪资税率则升至6.2%.
美国众议院议长、共和党领袖贝纳(John Boehner)不敌来自民主党及共和党党内的压力,同意在稍作改动的情况下,对上周参议院通过的延长减税案进行表决.
奥巴马称,"因为这项计划,所有美国受薪阶层将继续享有减税--平均一个家庭一年减税约1,000美元."
若延长减税两个月的法案周五获得参众两院通过,明年1月将展开新一轮谈判,讨论再延长10个月.
但紧要关头仍可能会遭遇一些路障.若周五有国会议员反对快速表决,两个月延期提议就将被搁置,可能延至下周通过.
目前无法确定,众议院是否会有保守共和党议员反对语音投票表决,迫使贝纳安排近日内举行记名表决.
但无论如何,美国国会料最终将通过延期薪资税减税案,而且在12月31日最後期限前递呈奥巴马签署生效.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r