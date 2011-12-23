〔中国股市〕沪综指缩量小幅收升,终止此前连续四日跌势

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京12月23日电---中国股市沪综指周五小幅收升,终止此前连续四日跌势,盘间一度明显冲高但量能萎缩令升幅缩减.分析人士指出,今日反弹主要是因外围市场企稳及对周末或出台利好存有憧憬,预计短线反弹空间和力度都相对较弱.
沪综指.SSEC收报2,204.784点,涨18.487点,或0.85%,本周该股指则连续第七周收跌,累计跌幅为0.9%.今日A股成交额萎缩至433亿元人民币,昨日为478亿元.
东北证券分析师沈正阳认为,今日股市反弹主要是因外围企稳,及昨日部分抄底资金持续介入,从而积聚了一些做多力量.另外,市场对周末利好的憧憬亦令人气有所改善,水泥和工程机械等固定投资相关类股走势较好.
"预计反弹的空间和力度都将相对较弱.由於节前成交较小,下周大盘料继续震荡,但涨跌都将相对有限,不会跌破前期低位2,149点,(在当前点位)上下约50-60点波动."他称.
美国股市周四收涨,推动标普500指数接近年内平盘,因美国一周初请失业金人数再次下降,直指劳工市场进一步改善.[.NCN]而受美国经济数据大多乐观的提振,欧洲股市亦上扬.[.EUCN]
而临近年末,市场对再度下调存准等政策利好预期亦在升温.
沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,364.4点,涨0.%,成交量为348,374手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r