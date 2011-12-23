〔中国股市〕沪综指缩量小幅收升,终止此前连续四日跌势

路透北京12月23日电---中国股市沪综指周五小幅收升,终止此前连续四日跌势,盘间一度明显冲高但量能萎缩令升幅缩减.分析人士指出,今日反弹主要是因外围市场企稳及对周末或出台利好存有憧憬,预计短线反弹空间和力度都相对较弱.

沪综指.SSEC收报2,204.784点,涨18.487点,或0.85%,本周该股指则连续第七周收跌,累计跌幅为0.9%.今日A股成交额萎缩至433亿元人民币,昨日为478亿元.

东北证券分析师沈正阳认为,今日股市反弹主要是因外围企稳,及昨日部分抄底资金持续介入,从而积聚了一些做多力量.另外,市场对周末利好的憧憬亦令人气有所改善,水泥和工程机械等固定投资相关类股走势较好.

"预计反弹的空间和力度都将相对较弱.由於节前成交较小,下周大盘料继续震荡,但涨跌都将相对有限,不会跌破前期低位2,149点,(在当前点位)上下约50-60点波动."他称.

美国股市周四收涨,推动标普500指数接近年内平盘,因美国一周初请失业金人数再次下降,直指劳工市场进一步改善.[.NCN]而受美国经济数据大多乐观的提振,欧洲股市亦上扬.[.EUCN]

而临近年末,市场对再度下调存准等政策利好预期亦在升温.

沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,364.4点,涨0.%,成交量为348,374手.(完)