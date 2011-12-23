〔中国债市〕人民币利率互换变动甚微,下周短端品种存上行压力

路透上海12月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周五报价变动甚微,极为清淡的实况恐将延续至下周.同时,若资金面继续趋紧,基於七天期回购的IRS短端报价有上行压力.

"今天没啥动静,...随着年底效应,资金更加趋紧,7D短端上行可能性大."上海一银行交易员称.

市场人士并指出,今日交易非常稀少,仅有基於七天期回购的个别期限有零星成交.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五14天品种利率继续受制於跨年因素小幅上涨,隔夜、七天期利率则保持平稳.预计下周市场资金需求将出现结构性调整,七天期品种利率存在上行压力.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.1325/3.2825 2.7200/2.8140 2.6780/2.7760 2.8200/2.9200 2.7460/3.1220

周四 3.1300/3.2625 2.7420/2.8380 2.6920/2.7900 2.8400/2.9400 2.7600/3.1380

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变动 +0.0025/+0.0200 -0.0220/-0.0240 -0.0140/-0.0140 -0.0200/-0.0200 -0.0140/-0.0160

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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